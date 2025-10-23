Verwalte deine eigene tierische Rockband mit Rockbeasts

HQ

Wir hatten heute eine Nacht voller schockierender Ankündigungen, dank einer weiteren Herbstausgabe des Galaxies Autumn Showcase. Und obwohl wir einige Updates zu bereits angekündigten Spielen hatten, ist es jetzt an der Zeit, einem aufstrebenden Stern Platz zu machen, Rockbeasts.

Das Studio Licht Hund, eine der originellsten Prämissen des gesamten Schaufensters, präsentiert uns eine Geschichte, die auf halbem Weg zwischen einem Konversations-RPG, einem Management-Titel und einem Rhythmusspiel liegt. Das Ergebnis? Diese Bande von etwas dysfunktionalen anthropomorphen Tieren an die Spitze der Rock'n'Roll-Szene zu bringen. Erledigen Sie Verträge, wählen Sie die Setlist für Auftritte und bekämpfen Sie den Kater nach einer Party- und Rock'n'Roll-Nacht.

Es gibt derzeit kein Veröffentlichungsdatum für Rockbeasts, aber es erscheint bald für Nintendo Switch, PS5, Xbox Series und PC. Schaut euch den Trailer und einige Screenshots des Spiels unten an.