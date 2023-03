Vertreter des US-Kongresses sind besorgt über die Geschäftspraktiken von Sony in Japan

HQ

Normalerweise, wenn wir heutzutage über Microsoft und Sony im selben Satz sprechen, bezieht es sich auf die 68,7 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Activision Blizzard. Diesmal geht es nicht direkt darum (auch wenn dies wahrscheinlich eine neue Taktik ist, um den Deal in den USA genehmigt zu bekommen) und es geht vielmehr um Sonys Konsolengeschäftspraxis in seinem Heimatland Japan, von der Microsoft glaubt, dass sie gegen die Handelsabkommen zwischen den USA und Japan verstoßen könnte.

Das Thema wurde von einer Reihe von Mitgliedern des US-Kongresses aufgeworfen, die die Biden-Regierung drängen, Maßnahmen gegen den "unausgewogenen japanischen Videospielmarkt zu ergreifen, von dem wir befürchten, dass er das Ergebnis einer diskriminierenden Handelspraxis sein könnte, die gegen den Geist des digitalen Handelsabkommens zwischen den USA und Japan verstoßen könnte", wie ein Brief zeigt, der von den betroffenen Kongressmitgliedern unterzeichnet wurde (danke, Axios).

In dem Brief wird sogar darauf hingewiesen, dass Sony einen Anteil von 98% am High-End-Konsolenmarkt in Japan hat und dass das Unternehmen einen Vertrag unterzeichnet, der darauf abzielt, japanische Spiele von Microsoft-Geräten fernzuhalten, die, wenn sie wahr sind, gegen Kartellgesetze verstoßen und "ein ernsthaftes Hindernis für US-Exporte mit echten Auswirkungen für Microsoft und die vielen US-amerikanischen Spieleentwickler und Publisher darstellen würden, die weltweit verkaufen, aber ihre Einnahmen in Japan durch diese Praktiken gedrückt sehen".

Microsofts Verwendung des Begriffs " High-End-Konsole" ist eine Möglichkeit, Nintendo aus diesem Gespräch zu entfernen, denn wenn wir uns die Konsolenverkäufe in Japan als Ganzes ansehen, war es im Allgemeinen immer ein Zwei-Pferde-Rennen zwischen PlayStation und Nintendos neuestem Gerät. Da Microsoft und Nintendo während des laufenden Übernahmeprozesses von Activision Blizzard derzeit die besten Freunde zu sein scheinen, zieht Microsoft keinen weiteren japanischen Titanen in diese Kartell- und Handelsverstöße ein.

Nach diesem Brief hat die Abgeordnete des US-Senats, Katherine Tai, versprochen, die Situation zu untersuchen.