Vertraue deinen Augen nicht in The Mound: Omen of Cthulhu

Ich hätte nie gedacht, dass der Kampf gegen eldritchische Schrecken mit Vorkriegswaffen und Musketen Spaß macht, aber der Trailer zu The Mound: Omen of Cthulhu hat die Aussichten für den Titel erheblich verbessert, denn jeder Schuss und jeder Schlag hat Gewicht, und jeder Gegner kann das Blatt schnell zu seinen Gunsten wenden, wenn man nicht mit seinen Teamkameraden kooperiert.

Während der Xbox Partner Showcase zeigten Ace Team und Nacon, wie sich dieser Koop-Survival-Shooter mit bis zu vier Spielern anfühlen wird, während ihr verfluchte Dschungel auf der Suche nach Schätzen erkundet und zwischen den Missionen an Bord eures Schiffes navigiert.

Im Moment haben wir kein festes Veröffentlichungsdatum für The Mound: Omen of Cthulhu, aber es wird im Sommer 2026 erscheinen. Sieh dir unten den neuen Trailer an.