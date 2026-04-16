Verteidige deinen dunklen Thron als Dracula in ReVamp

Wir sind es gewohnt, Dracula in Videospielen als klassischen Bösewicht zu sehen (Castlevania ist ein gutes Beispiel dafür), aber es ist nicht so üblich, dass wir, obwohl er 'der Bösewicht' in der Geschichte ist, tatsächlich auf seiner Seite stehen. Und das ist die Perspektive, aus der wir in ReVamp spielen.

ReVamp ist ein Roguelite-Tower-Defense-Spiel, in dem wir als Dracula spielen, während wir sein Schloss wieder aufbauen, seine Untotenhorden ausbilden und seinen Thron verteidigen – eine Situation, die zwischen Buße und Fluch liegt, weil er seine Geliebte nicht retten konnte.

ReVamp wurde auf der Galaxies Spring Showcase mit einem Ankündigungstrailer vorgestellt, obwohl es noch kein Veröffentlichungsdatum für den PC gibt, was die einzige bestätigte Version ist. Schauen Sie es sich unten an.