Versteckte Elden Ring Halligtree-Zwischensequenz entdeckt von Dataminer

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Wenn du deine Elden Ring Lore kennst, kennst du Miquella und den Haligtree. Im Spiel selbst ist der Haligtree ein schwieriges, optionales Gebiet, das du durchstehen musst, wenn du am Ende in Malenia die ultimative Prüfung deiner Spielerfähigkeiten stellen willst. In der Hintergrundgeschichte ist es ein wunderschön tragischer Ort, der zum Worldbuilding von Miyazaki und GRRM passt.

Miquella, eines der Halbgottkinder von Radagon und Marika, gründete den Haligtree in der Hoffnung, dass er seine Zwillingsschwester Malenia von ihrer scharlachroten Fäulnis heilen könnte. Das sollte nicht sein, aber Dataminer Lance McDonald zeigt, wie der Haligtree in einer neu enthüllten Zwischensequenz entstanden ist. Darin sehen wir, wie Miquella den Samen für das pflanzt, was später der Haligtree werden sollte, indem er eine ungenutzte Videodatei zeigt, die ebenfalls ein paar gesprochene Dialogzeilen enthält. Der Versuch, das Event zu bekommen, das die Zwischensequenz ausgelöst hätte, hat nicht funktioniert, aber die Zuschauer können es sich im untenstehenden Video ansehen:

Elden Ring bietet eine riesige Fülle an Inhalten, aber die Zwischensequenzen sind außerhalb der Boss-Einführungen relativ selten. Das wäre eine großartige Möglichkeit gewesen, uns den freundlichen Miquella vorzustellen, auch wenn es vielleicht ein zu starker Hinweis auf seine Beteiligung am zukünftigen DLC war.