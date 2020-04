Versteckt Microsoft Ostereier am Ostermontag?

Normalerweise ist das Videospielgeschäft um Ostern herum eine langsame Kiste (das seht ihr auch an unseren News gerade...), allerdings scheint es so, dass sich Microsoft in den kommenden Tagen nicht an dieses Kredo halten wird. Offenbar plant das Unternehmen eine große Ankündigung und womöglich könnten wir bereits am Ostermontag die dicken Ostereier erhalten.

Darauf aufmerksam gemacht hat uns einer der bekanntesten Insider des Videospielgeschäfts - Shinobi602. Ein Nutzer auf Resetera beschwerte sich in einem Forum darüber, dass die Xbox Game Studios aktuell nur Projekte zeigen, die ihm persönlich nicht zusagen. Shinobi602, der in der Vergangenheit für viele Leaks verantwortlich war, nahm an der Diskussion teil und hat sich letztlich zu folgender Aussage hinreißen lassen:

"Es ist nicht meine Aufgabe, Details preiszugeben und mein Benutzername würde am nächsten Morgen auf etlichen Websites verputzt werden, wenn ich welche ausplaudern würde. Also werde ich das nicht tun. Aber ihr werdet nicht zu lange warten müssen, wirklich. Ich bin unglaublich aufgeregt, was von Xbox kommt... Wunderschöne Fantasiewelten, Reboots, große Science-Fiction... Sollte eine Menge Spaß machen."

Dieser Kommentar passt gut zu dem, was IGN-Chefredakteurin Miranda Sanchez kürzlich in IGN Unlocked sagte: "Nächste Woche steht am Montag ein sehr, sehr, sehr aufregendes Stück auf dem Programm. Bitte bleibt dran, es wird für das Xbox-Publikum sehr relevant sein."

Wir haben keine Ahnung, worum es sich hierbei handeln (oder ob diese zwei Dinge überhaupt zusammengehören), aber es hört sich so an, als würden wir bald einige neue Spiele für die Xbox Series X zu sehen bekommen. Wir wissen, dass der Xbox-Chef Phil Spencer kürzlich The Intiative besucht hat (das Studio, das für Microsoft an den hochkarätigsten Spielen arbeitet und aus ehemaligen Top-Leuten von Rockstar, Naughty Dog, Insomniac Games und Crystal Dynamics besteht), was mögliche Verbindungen nahelegt. Da Shinobi explizit von Fantasy sprach, könnte auch der gemunkelte Fable-Titel von Playground passen, und mit dem Wort "Neustart" könnte letztlich fast alles gemeint sein. Vielleicht freut sich sogar Troy Baker, die Synchronstimme von Joel aus The Last of Us, über eben diese Ankündigung - wir bleiben gespannt.