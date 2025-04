Verstaue deine AirPods im Kopf eines Sith-Lords mit der neuesten Star Wars-Kollaboration von Casetify

HQ

Casetify hat sich im Laufe der Jahre mit einer Vielzahl von Marken zusammengetan, um eine Reihe von Produkten und Zubehör für Ihr Telefon, Ihren Laptop, Ihre Kopfhörer und mehr zu entwickeln. Bei der neuesten Anstrengung in diesem Teil arbeitet Casetify erneut mit Star Wars zusammen, um einen neuen AirPods Pro -Fall zu entwickeln, der das Abbild von Darth Vader selbst einfängt.

Die 3D-Hülle ist so konzipiert, dass sie ein stilvoller Ort ist, an dem Sie Ihre AirPods aufbewahren können. Es handelt sich im Wesentlichen um Vaders Kopf/Helm, der von oben geöffnet werden kann, um Ihre AirPods darin zu platzieren und sicher aufzubewahren. Das eigentliche Hauptgehäuse ist auf einem Displayständer montiert, was wahrscheinlich praktisch ist, da der Vader-Helm ziemlich groß und sperrig ist und überhaupt nicht ideal ist, um als Erweiterung Ihrer normalerweise kleineren AirPods herumgetragen zu werden. Glücklicherweise wird das Set mit einer AirPods Vader-Brustplattenhülle geliefert, die eher eine Hülle ist, die ordentlich um Ihre Ohrhörer passt, sodass Sie das Vader-Styling nutzen können, ohne auch die Rüstung des Sith Lord mit sich herumtragen zu müssen.

Das Set ist derzeit bestellbar und anwendbar und kompatibel mit den Modellen AirPods Pro 1 und 2. Der Preis für eines dieser Sammlerstücke liegt bei 142 £, mit kostenlosem Versand in die ganze Welt.

Werbung: