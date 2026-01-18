HQ

Isack Hadjar, der neue Fahrer bei Red Bull Racing neben Max Verstappen, der von Racing Bulls befördert wurde, um Yuki Tsunoda zu ersetzen, sagt, er hoffe, in der Saison 2026 bei der Lackierungspräsentation 2026 in Detroit diese Woche mindestens ein Rennen zu gewinnen (laut Reuters).

"Für mich ist es ein bisschen unwirklich. Ich habe immer davon geträumt, als Kind fernzusehen, für dieses Team zu fahren. Ich habe (Sebastian) Vettel all diese Titel gewinnen sehen, und jetzt bin ich endlich im großen Team", sagte der 21-jährige Franzose.

Hadjar ist begeistert, auch wenn er weiß, dass Max Verstappens Teamkollegen meist nicht lange durchhalten: Sergio Perez, Alex Albon, Pierre Gasly und Tsunoda haben in den letzten zwei Jahren diesen Sitz alle übernommen, wobei Pérez, der jetzt bei Cadillac ist, sagt, es sei "der schlechteste Job in der Formel 1".

Aber Hadjar, der dem Jugendprogramm von Red Bull beigetreten ist, sagt: "Ich habe das Glück, nicht alle beim ersten Mal kennenlernen zu müssen, es gibt bekannte Gesichter, außerdem ein paar Mechaniker. Ich habe ziemlich früh in der Saison angefangen, daran zu arbeiten, dass ich vollständig angepasst bin und voll im Rhythmus bin."