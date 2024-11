Verstappen nimmt Legende Michael Schumacher neuen Formel-1-Rekord ab

HQ

Der Große Preis von Brasilien am vergangenen Wochenende war einer für die Erinnerungen: Max Verstappen kletterte von P17 auf P1 und gewann das Rennen in einem Rennen, das viele bereits als eines der besten Regenrennen aller Zeiten bezeichnen.

In den 1.121 vorangegangenen WM-Rennen ist es nur fünf Mal gelungen, das Rennen mit dem 17. oder schlechteren Platz zu gewinnen, wie aus den von der Formel 1 gesammelten Daten hervorgeht. Aber das ist noch nicht der einzige Schrecken des Rennens.

Mit diesem Sieg verteidigt Max Verstappen seine Führung in der Fahrerwertung seit 867 Tagen in Folge. Das ist ein neuer Allzeitrekord in der Formel 1 und übertrifft den bisherigen Rekordhalter Michael Schumacher, der die Weltmeisterschaft 868 Tage in Folge anführte.

Schumacher gewann von 2000 bis 2004 fünf Weltmeistertitel in Folge. Verstappen hat die letzten drei (von 2021 bis 2023) gewonnen und wird bald Champion 2024 werden, mit 393 Punkten, 62 Punkte vor Lando Norris.

Trotz dieser unglaublichen Statistik war Brasilien Verstappens erster Sieg seit dem GP von Spanien im Juni, einer Serie von zehn Rennen ohne Sieg, die auf die spektakulärste Art und Weise endete.