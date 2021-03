Verspätete PS4-Version von Star Renegades ab nächster Woche endlich abfahrtbereit

You're watching Werben

Nur wenige Wochen nachdem Publisher Raw Fury Ende letzten Jahres die Konsolenversionen des Roguelikes Star Renegades datierte, meldeten sie sich mit einer schlechten Neuigkeit zurück. Die PS4-Version des Games musste noch vor Weihnachten verschoben werden, ursprünglich ging das Team von einem neuen Termin im Januar aus.

Nun wissen wir endlich, dass es nächste Woche so weit sein wird. Am 10. März erscheint Star Renegades auf der PS4 und das frostige Content-Update "The Imperium Strikes Back", das im vergangenen Dezember auf dem PC veröffentlicht wurde, gibt es ebenfalls. Das bringt euch auf den Eisplaneten Pycron, auf dem ihr mit einem neuen Verbündeten (dem Dragoon) und drei fiesen Behemoths konfrontiert werdet. Nintendo-Switch-Spieler müssen sich darauf noch etwas länger gedulden, heißt es in der Pressemitteilung.