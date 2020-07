Version 5.3 in Final Fantasy XIV: Shadowbringers datiert, Testphase auf Heavensward ausgeweitet

Nachdem Square Enix das nächste Kapitel der aktuellen Shadowbringers-Erweiterung von Final Fantasy XIV mehrere Mal verschieben musste, hat Game Director Naoki Yoshida heute in einem Livestream den finalen Termin des nächsten Content-Patches mitgeteilt. Spielversion 5.3 "Reflections in Crystal" wird am 11. August verfügbar sein und einen gewaltigen Schwarm von Neuerungen mit sich bringen. Im neuen Story-Trailer bekommt ihr davon mehr zu Gesicht, darin enthalten sind zudem neue Eindrücke aus dem Allianz-Raid YoRHa: Dark Apocalypse. Im nächsten Akt von Yoko Taros unendlicher Geschichte werden die Spieler "Die Puppenfestung" betreten und das Erwachen der weißgekleideten Androidin 2P miterleben.

Mit Spielversion 5.3 wird das Hauptspiel A Realm Reborn im Wesentlichen mit der ersten Erweiterung Heavensward zusammengefasst. Neue Spieler dürfen sich diese Inhalte zu weiten Teilen anschauen, ohne für das MMO zu zahlen, da Square Enix die bestehende Testphase ab dem 11. August ausweitet. Bis einschließlich Heavensward stehen neuen Spielern die meisten Inhalte offen, die bis Patch 3.56 eingeführt wurden. Damit inbegriffen sind das spielbare Volk der Au Ra, sowie die drei Jobs Dunkelritter, Astrologe und Maschinist. Bislang waren solche Aktionen immer an ein Zeitlimit gekoppelt, doch das entfällt in Zukunft. Sobald eure Charaktere jedoch die Stufe 60 erreicht haben, geht es nicht weiter und ihr müsst die neuen Inhalte kaufen.

Final Fantasy XIV: Shadowbringers ist die neueste Erweiterung des langjährigen MMORPGs, das laut dem Publisher Square Enix mittlerweile über 20 Millionen registrierte Spieler zählt.