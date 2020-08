Version 1.05 von The Last of Us: Part II datiert und detailliert

Mein Kollege Eirik hat ja bereits über die bevorstehende Einführung zwei neuer Schwierigkeitsgradoptionen in The Last of Us: Part II geschrieben, doch das kommende Update 1.05 wird deutlich umfangreicher, als zunächst gedacht. Wie Naughty Dog in ihrem Blog beschreiben, dürfen wir das Abenteuer von Ellie und Abby ab dem 13. August nämlich nicht nur im super schwierigen "Minimalist"-Schwierigkeitsgrad oder bei aktiviertem Permadeath erleben, es gibt darüber hinaus zahlreiche weitere Einstellungsmöglichkeiten audiovisueller und inklusiver Natur.

Mit Spielversion 1.05 könnt ihr den Anspruch eurer Spielerfahrung weiter erhöhen oder auf Wunsch hin reduzieren. Naughty Dog fügt eine Reihe von Gameplay-Modifikatoren hinzu, mit denen ihr etwa auf unbegrenzte Munitionsreserven zugreift, Bullet-Time aktiviert oder alle Gegner mit einem Schuss erledigt. Ihr könnt die Erfahrung dank Permadeath auch nach oben justieren und im Minimalist-Modus auf die hilfreiche Lausch-Fähigkeit zum Aufspüren von Feinden gänzlich verzichten, aber es gibt auch viele Möglichkeiten, um euer Spielerlebnis einfacher zu gestalten.

Darüber hinaus wurden verschiedene audiovisuelle Spielereien beschrieben. Optik und Sound können in den Menüs mit einem Retro-Filter auf Stand der Neunziger gebracht werden, dazu gesellen sich insgesamt 30 neue Grafik-Filter für spezielle Bildschirmeffekte, darunter auch ein Cel-Shading-Stil. In einem Video zeigt Naughty Dog diese und weitere Überraschungen ausführlicher. Auch einige generelle Überarbeitungen gibt es, aber die komplette Liste schaut ihr euch lieber im Entwickler-Blog an.