Version 1.0 vom Rollenspielabenteuer The Waylanders lässt bis Ende des Jahres auf sich warten

You're watching Werben

Das spanische Indie-Studio Gato Salvaje hat angekündigt, dass die Veröffentlichung des Rollenspiels The Waylanders auf das vierte Quartal 2021 verschoben wurde. Der PC-Titel sollte sich ursprünglich schon im Sommer aus der Early-Access-Entwicklung pellen, doch die Entwickler mussten ihren internen Zeitplan unter anderem aufgrund von COVID-19 anpassen.

Bis die Spielversion 1.0 Ende des Jahres erscheint, wird The Waylanders drei große Updates erhalten. Die ersten neuen Inhalte sind bereits verfügbar und führen Controller-Unterstützung, Schwierigkeitsgrade und eine Neuerung im Dialogsystem ein. Welche weiteren Updates in den kommenden Monaten erwartet werden, verrät euch dieser Beitrag grob. Die Entwickler versprechen in ihrer Erklärung, in den kommenden Monaten aktiver in der Kommunikation aufzutreten.