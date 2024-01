Verschönere dein iPhone mit dem Classic Case von BandWerk

HQ

Die Möglichkeiten, wenn es um die Auswahl einer Hülle für Ihr Smartphone geht, sind lächerlich reichlich. Es gibt unzählige Unternehmen, die einzigartige Designs aus verschiedenen Komponenten anbieten, und im Rahmen unserer Videoserie Quick Look haben wir einen Blick auf viele von ihnen geworfen.

Zu diesem Zweck erweitern wir diese Berichterstattung, indem wir unsere Aufmerksamkeit auf BandWerks Classic Case für das iPhone 15 richten, ein Zubehör, das Stil und Funktion miteinander verbinden möchte. Es besteht aus deutschem Leder, das durch einen gefrästen Metallrahmen geschützt ist, und ist mit der MagSafe-Technologie kompatibel, was bedeutet, dass Sie Ihr iPhone weiterhin kabellos aufladen und sogar Geldbörsen anbringen können und so weiter.

Um mehr über das Classic Case zu erfahren, schau dir unbedingt die neueste Folge von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus eine Menge Gedanken und Fakten darüber teilt.