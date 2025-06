Verschollenes Atari 2600-Spiel "Erdbeben" im Museum in Texas ausgegraben

HQ

Das National Videogame Museum in Frisco, Texas, hat eine unerwartete Entdeckung in seinen Regalen gemacht: ein bisher unbekanntes Atari 2600-Spiel aus den 1980er Jahren mit dem Titel Earthquake. Das Spiel wurde unter einem Stapel alter Disketten gefunden, die dem Künstler Jerome Domurat gehörten - bekannt für seine Arbeit an Jäger des verlorenen Schatzes und E.T.

Domurat arbeitete zwischen 1981 und 1986 bei Atari, bevor er später zu Sega wechselte, wo er an Titeln wie Jurassic Park für die Sega-CD mitwirkte, bevor er 2016 verstarb. Seine Materialien wurden später dem Museum gespendet, das nun den Inhalt bewahrt und untersucht.

In einem Facebook-Post schrieb ein Sprecher des Museums Folgendes über die Entdeckung und teilte auch eine Handvoll Bilder, die Sie sich unten ansehen können:

"Diese grafischen Bilder scheinen viele der Elemente eines möglichen Erdbebenspiels zu zeigen - Gebäude, Trümmer und einen Feuerwehrmann. Ein bestimmter grafischer Bildschirm scheint einen Feuerwehrmann in einem Berzerk-artigen Labyrinth zu zeigen, der mit einer Taschenlampe, die einen Teil des Bildschirms beleuchtet, nach Verletzten sucht, ähnlich dem Effekt, der in Haunted House verwendet wird. Es scheint, dass, wenn so viel Arbeit in die Grafik gesteckt wurde, dass es eine Erwähnung dieses Spiels geben sollte, aber nach unserem besten Wissen ist noch nie ein solches Spiel auf einer Entwicklungsliste aufgetaucht."

Haben Sie den Atari 2600 als Kind gespielt, und was waren Ihre Lieblingsspiele für die Konsole?