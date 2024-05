Verschaffen Sie sich einen Vorsprung von der Konkurrenz mit dem neuesten FHD-Monitor von Twisted Minds

HQ

Während viele der neuesten Monitore dazu neigen, sich an den modernsten Entwicklungen in der Technologiebranche zu orientieren und sie zu verwenden, um 4K-Grafiken mit hohen Bildwiederholraten zu kombinieren, scheinen die Leute von Twisted Minds zu erkennen, dass es wahrscheinlich über das hinausgeht, was die Computer-Setups der meisten Leute erreichen können, wenn diese Monitore an ihren Grenzen arbeiten. und hat stattdessen eine Rückkehr zum Full-HD-Panel favorisiert.

Dies zeigt sich in der Tat mit dem Monitor Twisted Minds 24-inch FHD IPS, den wir zum Schwerpunkt der neuesten Quick Look -Episode gemacht haben. Dies ist ein flaches IPS-Panel, das mit einer Qualität von 1920 x 1080p arbeitet und gleichzeitig eine Bildwiederholfrequenz von 100 Hz und eine Reaktionszeit von 1 ms für schnelles und flüssiges Gameplay bietet.

Um mehr über den Monitor zu erfahren, schauen Sie sich unbedingt die neueste Folge von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus eine Menge Fakten und Gedanken darüber teilt.