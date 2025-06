Verrücktestes Halbfinale aller Zeiten zwischen Spanien und Deutschland mit fünf Toren in der Verlängerung

HQ

Das UEFA-U-19-Halbfinale zwischen Spanien und Deutschland am Montagnachmittag war eines der außergewöhnlichsten Fußballspiele, die man überhaupt sehen kann. Ein 6:5-Sieg für Titelverteidiger Spanien, acht der elf Tore fielen nach 90 Minuten, mit ständigen Führungswechseln und sogar einem gehaltenen Elfmeter, einem Olympia-Tor und einem Eigentor in der 90.+9. Minute.

Deutschland ging in Führung, und nach 90 Minuten stand es 1:2 für die Deutsche (Tore von Moerstedt in der 28. Minute, und Said El Mala in der 78. Minute, gegen das erste von schließlich vier Toren von Pablo García in der 61., ein olympisches Tor von der Eckfahne). Dann traf García, Betis-Spieler, in der Nachspielzeit zweimal, 90+1 und 90+5, zum 3:2-Ausgleich... nur ein Eigentor von Andrés Cuenca in der 99. Minute erzwang die Verlängerung.

Spanien ging erneut in Führung (Marqués Morera, 97.), doch Moerstedt machte innerhalb von drei Minuten einen Hattrick perfekt (104., 107.). Doch die Spanier antworteten schnell, mit zwei Toren in der 113. Minute (Jan Virgili) und schließlich erneut Pablo García in der 119. Minute, der sein viertes Tor des Spiels erzielte.

Mit diesem bemerkenswerten Sieg trifft Spanien im Finale am 26. Juni um 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ auf die Niederlande, die Rumänien mit 3:1 besiegten.