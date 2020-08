Verrücktes WWE 2K Battlegrounds kloppt im Story-Modus

In einem neuen Trailer zeigt uns 2K Games die verschiedenen Spielmodi aus WWE 2K Battlegrounds. Der bekannte Wrestling-Manager Paul Heyman moderiert das Geschehen und enthüllt, dass Fans neben zurückkehrenden Online-Turnieren und anderen Herausforderungen erstmals einen Story-Modus erwarten dürfen. Das Spiel wird am 18. September für PC, PS4, Google Stadia, Nintendo Switch und Xbox One veröffentlicht.



In der Kampagne werden wir in Rolle eines neuen Superstars ein weiteres Format für die WWE-Marke aufziehen. Dabei steht die Entwicklung unserer Wrestler im Vordergrund, neben dem Erreichen bestimmter Ziele in den Matches. Der Fortschritt in der Kampagne wird weitere Gegenstände, WWE-Kämpfer und Power-Ups freischalten.

In Exhibition prügeln sich bis zu vier Spieler online oder auf der Couch.

King of the Battleground: Acht Wrestler versuchen sich gegenseitig aus den Ring zu werfen. Wer am Ende noch steht, gewinnt.

Online-Turniermodus: Matchmaking-Kämpfe mit wechselnden Match-Parametern.

Battleground Challenge: Rangliste mit dem eigenen WWE-Superstar.