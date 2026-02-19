Verrat, Drachen und Abdankung sind das Thema der dritten Staffel von House of the Dragon

HQ

Game of Thrones (oder technisch gesehen A Song of Ice and Fire-Fans) hat dieses Jahr schon unglaublich gut gegessen, da A Knight of the Seven Kingdoms letzten Monat Premiere feierte und sich als riesiger Erfolg erwiesen hat. Wir haben genau diese Show sehr genossen, wie Sie in unserer speziellen Rezension lesen können.

Doch später in diesem Jahr wird auch die lang erwartete Rückkehr zu House of the Dragon markieren, denn die dritte Staffel des Dynastie-Dramas wird im Juni erscheinen. Wir kennen noch kein bestätigtes Datum dazu, aber ein neuer Trailer gibt dennoch einen Hinweis darauf, was in den nächsten Episoden zu erwarten ist.

In einem sehr traditionellen Game of Thrones- und House of the Dragon -Stil wird es viele politische Verrätereien geben, während schlammige Schlachten auf offenen Feldern folgen. Natürlich können wir auch beeindruckende Drachenszenen erwarten, da die uralten Reptilien ihre Spuren in Westeros und seinen Bewohnern hinterlassen. Außerdem wird es eine entscheidende Abdankung geben, die den Eisernen Thron für alle offen lässt, eine Veränderung, die Rhaenyras Pläne zweifellos weiter belasten wird...

Sehen Sie sich unten diesen neuen Trailer an, um einen weiteren Vorgeschmack darauf zu bekommen, was diesen Sommer kommen wird.