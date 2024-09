Verpasst nicht die Chance, euch einen Team-Skin für die Overwatch League zu schnappen

HQ

Blizzard haben viel Ressourcen und Mühe in die Overwatch League investiert, bevor sie schließlich abgeschaltet wurde. Dazu gehörte die Erstellung definierter Team-Skins für jeden Charakter sowie eine Reihe von Meisterschafts-Skins. Nachdem die OWL abgeschaltet wurde, bestand der primäre Weg, um an diese Skins zu gelangen, darin, einfach OWL Tokens zu kaufen, um sie gegen die Skins einzutauschen, aber auch das wird bald nicht mehr möglich sein.

Blizzard wird den Verkauf von OWL Tokens am 9. Dezember stoppen, und um den Spielern ein paar letzte Chancen zu geben, einige dieser wirklich seltenen Skins zu ergattern, wurde ein Teamverkauf in Kraft gesetzt, was bedeutet, dass ihr die Meisterschafts-Skins für die London Spitfire, Shanghai Dragons, San Francisco Shock und Dallas Fuel ab sofort.

Der Team-Sale endet am 15. Oktober, was bedeutet, dass ihr etwa einen Monat Zeit habt, um eurer Sammlung einige seltene Skins hinzuzufügen.