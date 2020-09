Verpasst morgen früh nicht unseren großen Marvel's-Avengers-Livestream

Während Vorbesteller bereits seit Montag Zugang zum neuen Superheldenspiel Marvel's Avengers von Crystal Dynamics haben, markiert Freitag, der 4. September, den offiziellen Erscheinungstag des Blockbuster-Projekts auf allen Plattformen. In wenigen Stunden ist es also an der Zeit, das riesige Spiel sowohl in der Einzelspielerkampagne als auch in den kooperativ erlebbaren Warzones zu erkunden.

Natürlich gibt es viel zu entdecken und deshalb haben wir uns mit Square Enix zusammengetan, um euch einen massiven Livestream zu präsentieren, der morgen, am Release-Tag um 10:00 Uhr deutscher Zeit beginnt. Wir werden gleich zu Beginn des Tages im Spiel vorbeischauen und eine Mischung aus Hauptmissionen aus der Kampagne, Warzones, HARM-Tutorials und mehr zocken. Wir planen das Game in einem umfassenden Stream viele Stunden lang zu begleiten, also schaut ab und zu rein und seid live dabei. Besucht dazu unseren Livestream, sobald es Zeit wird.