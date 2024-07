Verpassen Sie nicht heute eine neue Präsentation mit den Machern von Metaphor: ReFantazio, die sich diesmal auf die Charaktere und die sozialen Verbindungen zwischen ihnen konzentriert

HQ

Atlus hat einen neuen Livestream mit einer exklusiven Vorschau auf seinen kommenden Titel Metaphor: ReFantazio angekündigt, der heute um 18:00 Uhr PT (2:00 Uhr BST/3:00 Uhr MESZ am 30. Juli in Europa) stattfinden wird. Die Präsentation gibt eine Vorschau auf Details über die Charaktere, die unseren Protagonisten auf seinem Abenteuer durch das Vereinigte Königreich der Euchronia begleiten werden, und die sozialen Bindungen, die freigeschaltet werden können, um unsere Beziehung zu ihnen zu stärken. Die Sendung wird von Studio Zero Regisseur Katsura Hashino moderiert und wird englische Audio- und Untertitel enthalten.

Metaphor: ReFantazio ist weniger als drei Monate von seiner mit Spannung erwarteten Veröffentlichung auf PC, Xbox Series X/S und PS5 entfernt, und wir zählen bereits die Tage bis dahin. Wenn auch Sie vorhaben, in das neue Spiel von den Machern von Persona und Shin Megami Tensei einzutauchen, verpassen Sie nicht unseren Artikel (mit exklusivem Gameplay), den wir ihm während unserer Vor-Ort-Berichterstattung auf dem Summer Game Fest in Los Angeles gewidmet haben.