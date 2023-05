Verpassen Sie nicht die zweite Folge von The Gamereactor Show

HQ

In Anlehnung an die erste Episode, die vor fast zwei Wochen debütierte, haben wir heute die zweite Episode des The Gamereactor Show-Podcasts veröffentlicht, in der ich und Co-Moderator Alex Hopley uns zusammentun, um über die neuesten und aufregendsten Schlagzeilen und Themen in der Welt des Gamings zu sprechen.

In dieser Folge werfen wir einen Blick auf die großen Showcases, die für Juni angekündigt wurden, bevor wir auch ein wenig über das kommende Mortal Kombat-Spiel, PlayStation Plus, den Erfolg von Redfall auf Game Pass und Dragon Age: Dreadwolf .

Anschließend richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Konsolenkriege und ob sie endlich vorbei sind oder sich eher im Dornröschenschlaf befinden, während die Xbox ihre Wunden leckt. Und zum Abschluss sprechen wir kurz über The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und Alex' Erfahrungen mit dem Spiel.

Um all dies in voller Länge zu sehen, klicken Sie einfach auf den Audioplayer unten, um die neueste Folge der Show zu sehen.