Verpassen Sie nicht die vierte Folge von The Gamereactor Show

HQ

Es ist schon eine Weile her, dass die letzte Folge von The Gamereactor Show veröffentlicht wurde, da wir aufgrund von Summer Game Fest und unserer Berichterstattung über dieses wichtige Ereignis einen Schritt von unserem vierzehntägigen Zeitplan zurücktreten mussten. Aber wir sind jetzt wieder zur Normalität zurückgekehrt, und da dies der Fall ist, ist die vierte Folge der Show jetzt da und fertig.

In dieser Folge von The Gamereactor Show rekapitulieren Alex und ich den geschäftigen Start in den Juni, in dem wir alles über Summer Game Fest und die Live-Shows sprechen, die stattgefunden haben, sowie darüber, wie es war, in dieser Nicht-E3-Zeit in Los Angeles zu sein.

Um einen weiteren Eindruck davon zu bekommen, wie es ist, während der Event-Saison in der Stadt der Engel zu sein, schaut euch unbedingt die neueste Folge von The Gamereactor Show unten an.