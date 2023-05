Verpassen Sie nicht die erste Folge von The Gamereactor Show

HQ

Wir wissen, was Sie denken, es ist an der Zeit! Wir bei Gamereactor haben entschieden, dass es keinen besseren Zeitpunkt als die Gegenwart gibt, um wieder in den Podcasting-Bereich einzusteigen, und haben nun mit der Rückkehr von The Gamereactor Show begonnen.

Bei dieser zweiwöchentlichen Veröffentlichung werden die britischen Redakteure Ben Lyons und Alex Hopley als Co-Moderatoren auftreten und die beiden werden die neuesten Schlagzeilen und Entwicklungen im Videospiel- und Unterhaltungsbereich diskutieren, und in diesem Sinne haben wir bereits unsere erste Episode aufgenommen und veröffentlicht, eine Show, in der wir eine Menge über die britischen Competition and Market Authority's schockierende Entscheidung, die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft im Wert von 68,7 Milliarden US-Dollar zu blockieren.

Sie können sich die Show jetzt auf Apple Podcasts und Spotify Podcasts ansehen, wobei die Show in Zukunft auf weiteren Plattformen verfügbar sein wird.