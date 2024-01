Verpassen Sie nicht die Berichterstattung von Gamereactor über die CES 2024

HQ

Wie Sie an dieser Stelle wahrscheinlich wissen, beginnt das Jahr 2024 mit der CES-Convention in Las Vegas. Bei der großen jährlichen Veranstaltung werden Tech-Giganten und andere Unternehmen der Branche in die Wüste von Nevada strömen, um ihre neuesten Produkte und Innovationen zu präsentieren, und wie üblich werden wir alle Enthüllungen und Ankündigungen genau verfolgen.

Wie schon in der Vergangenheit für Summer Game Fest (und davor die E3) und die Gamescom haben wir eine eigene CES-Unterseite erstellt, auf der ihr die neuesten Nachrichten, Informationen, Trailer und andere Berichte rund um das Großereignis finden könnt.

Schaut hier vorbei, um die entsprechende Seite zu finden, oder klickt auf das CES-Banner auf der Gamereactor-Startseite, um einige frühe Geschichten zu finden, bevor in der nächsten Woche und darüber hinaus tonnenweise weitere hinzugefügt werden.