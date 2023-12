Verpassen Sie nicht den eindringlichen Trailer zu Alex Garlands neuem Film Civil War

HQ

Man kann Alex Garland vertrauen, wenn es um actiongeladene Dystopien geht. Als Regisseur steht der Brite sowohl hinter Annihilation als auch hinter Ex Machina, aber er hat auch Drehbücher für Top-Filme wie 28 Days Later und Sunshine unter der Regie von Danny Boyle geschrieben, und jetzt ist Garland mit einem weiteren dystopischen Film zurück.

Die Vereinigten Staaten stehen am Rande der Zerstörung in einer nahen Zukunft, in der ein neuer Bürgerkrieg ausgebrochen ist und Truppen nun auf dem Weg ins Weiße Haus sind, wo Garlands Favorit Nick Offerman als Präsident residiert hat und es nun seine Pflicht ist, zu versuchen, die Bedrohung von innen heraus zu stoppen. Neunzehn Staaten haben sich von der amerikanischen Gemeinschaft losgesagt und verfolgen nun ihre eigene Agenda. Zu teilen und zu erobern.

"God bless America" hallt zwischen den Schüssen und "Gerechtigkeit für alle" skandiert das Staatsoberhaupt, während das Banner langsam im Wind weht, jetzt mit viel weniger Sternen, als wir es gewohnt sind. Wenn Garlands Name nicht schon früh bekannt gegeben worden wäre, wäre es für die Unvorsichtigen ein Leichtes gewesen, Civil War mit einem Michael-Bay-Film zu verwechseln, aber je länger der Trailer dauert, desto klarer wird, dass es sich um einen Film mit erschreckendem Timing handelt, nicht zuletzt mit einer bevorstehenden Präsidentschaftswahl, aber wir können auch feststellen, dass er mit einer beeindruckenden Besetzung aufwartet. zu dem neben dem bereits erwähnten Offerman auch Kirsten Dunst, Wagner Moura und Jesse Plemons gehören. Um nur einige zu nennen.

Am 26. April 2024 erfahren wir, wie sich das alles entwickelt, wenn Civil War weltweit in die Kinos kommt.