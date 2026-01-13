Verpassen Sie nicht das Thundercats-Rollenspiel auf Kickstarter

HQ

Wenn du in den 80ern aufgewachsen bist, hast du wahrscheinlich schöne Erinnerungen an Thundercats. Diese animierte Serie wurde enorm beliebt und fiel dank ihrer schönen Animation und ihres coolen Konzepts hervor. Jetzt, als Erwachsener, haben Sie die Möglichkeit, die Welt von Thundercats dank eines kommenden Tabletop-Rollenspiels, das über Kickstarter finanziert wird, detaillierter zu erforschen.

Die Regeln basieren auf dem Dungeons & Dragons-System (5E) und erlauben es dir, deinen eigenen Thundercat für epische Abenteuer zu erschaffen. Ein Beweis für die Beliebtheit der Marke ist die Tatsache, dass das Projekt in weniger als einer Minute vollständig finanziert wurde – und nun sind nur noch zwei Tage der Kampagne übrig. Wenn du dich für Thundercats interessierst, solltest du dir auf jeden Fall ein Exemplar zulegen und nicht alle coolen Extras verpassen, die du kaufen kannst, darunter Würfel, Spielleiter-Bildschirme, Charakterbögen und mehr.

Es gibt mehrere verschiedene Pakete zur Auswahl, aber alle enthalten ein 240-seitiges Buch mit allem, was man zum Einstieg braucht, zum Preis von 50 $. Komm her, wenn du diese leckere Leckerei möchtest – und beeil dich, denn wie gesagt, die Zeit läuft davon!