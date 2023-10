Verpassen Sie nicht das Spooktacular Special der Ghoulreactor Show

HQ

Wir feiern den gruseligsten Tag des Jahres mit einer Sonderausgabe von The Gamereactor Show. Die Moderatoren Ben und Alex haben sich zusammengetan, um in einer Folge der Show, die wir thematisch The Ghoulreactor Show: Spooktacular Special nennen, über ihre Lieblings-Horrorspiele und -filme zu sprechen.

In der Episode fassen wir auch Alan Wake 2 und den Film Five Nights at Freddy's zusammen, wenn Sie also daran interessiert sind, unsere Gedanken zu diesen neu veröffentlichten Projekten zu hören, schauen Sie sich unbedingt die neueste Episode des Podcasts unten an.

Sie können den Podcast auch auf Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts und Amazon Music/Audible hören.