Am 13. Mai möchte Ghost Ship Games die Weltraum-Minenoperation Deep Rock Galactic für PC und Xbox One veröffentlichen. Bei der Erfahrung erkunden bis zu vier Spieler Tunnel in großen Asteroiden, um Minerale zu fördern, Feinde zu bekämpfen und eine Menge Chaos zu durchstehen. Der Entwickler klärt euch im neuen Video über die vier einzigartigen Klassen auf, die jeweils mit einem Arsenal unterschiedlicher Geräten, Waffen und Aufgabenbereiche durch den Weltraum ziehen.

