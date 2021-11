Veröffentlichung von Vampire: The Masquerade - Bloodhunt auf nächstes Jahr verschoben

HQ

Sharkmob Games hat sich dazu entschieden, Vampire: The Masquerade - Bloodhunt nach Ablauf der Early-Access-Phase nicht direkt zu veröffentlichen. Die Entwickler haben erkannt, dass das Spiel wichtige Änderungen benötigt und um diese in Ruhe vornehmen zu können, schalten sie die Server wieder ab. Am Montagmorgen, dem 22. November, um 10:00 Uhr ist das Online-Actionspiel nicht länger spielbar, bis es (nach aktuellem Plan) "Anfang 2022" in der Version 1.0 vollständig erscheint. Wer den Titel bereits gekauft hat, wird vor dem offiziellen Start offenbar zu privaten Test-Sessions eingeladen und eure Premiumwährung geht euch auch nicht verloren, so Sharkmob.