Veröffentlichung von The Elder Scrolls VI soll Spieler auf anderen Plattformen "nicht bestrafen"

Bethesda wurde Anfang des Jahres von Microsoft aufgekauft und deshalb ist es naheliegend, dass kommende Spiele des Entwicklerstudios - Fallout 5, Starfield und vor allem The Elder Scrolls VI - in Zukunft keine Multiplattformtitel mehr sein werden. Der Xbox-Chef Phil Spencer hat sich vor der Übernahme zwar optimistisch gegeben, doch mittlerweile in mehreren Gesprächen deutlich gemacht, dass Nintendo-Switch-Fans und vor allem Playstation-Spieler eine Plattform benötigen, auf der sie die verschiedenen Online-Angebote des Konzerns zugreifen können - denn nur auf diesem Weg werden sie voraussichtlich in der Lage sein, die aller Wahrscheinlichkeit nach exklusiven Produktionen des Publishers zu spielen.

In einem Interview mit GQ machte Spencer nun noch einmal deutlich, dass The Elder Scrolls VI in die gleichen Fußstapfen wie Starfield treten wird, das (vorerst) nur auf PC und Xbox erhältlich ist: "Es geht nicht darum, irgendeine andere Plattform zu bestrafen, da ich grundsätzlich glaube, dass alle Plattformen weiter wachsen können. [...] Ich möchte aber, dass wir in der Lage sind, das volle Paket [auf der Xbox] anzubieten [...]. Und das gilt auch, wenn ich an [The] Elder Scrolls VI denke. Es gilt für all unsere Franchise [...]."