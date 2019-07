Veröffentlichung von Phoenix Point auf Dezember verschoben

Snapshot Games arbeiten aktuell an Phoenix Point, einem spirituellen Nachfolger der Xcom-Serie, entwickelt von Julian Gollop. Wie es aussieht müssen wir uns jedoch noch ein wenig Gedulden, denn das Spiel erscheint nicht wie geplant bereits am 3. September.

Wie Snapshot ankündigte gibt es eine kleine Verzögerung in der Veröffentlichung, so erscheint das Spiel nun im Dezember. Unter anderem geht die Verzögerung von dem Wunsch aus, die Crunch-Zeiten der Entwickler auf einem Minimum zu halten. Dabei soll die Qualität des Spiels sowie ihre ''sehr hohen Standards'' gewahrt werden.

''Wir wissen dass das nicht unsere erste Verzögerung ist, und es tut uns Leid für die Fans die sich so sehr danach sehnen Phoenix Point in den Händen zu halten. Niemand ist mehr enttäuscht als wir es sind, doch wir haben zusammen beschlossen dass wir lieber das Releasedatum verpassen, als etwas zu veröffentlichen das nicht unseren Standards entspricht. Wir wollen dass Phoenix Point eines eurer liebsten Spiele aller Zeiten wird, und das bedeutet dass wir noch ein bisschen länger brauchen,'' beschreibt der Beitrag.

Trotz alledem erscheint am 3. September der fünfte Backer Build, so haben Backer und Early-Access-Käufer immerhin etwas zum spielen. Auch Feedback ist gewünscht, so dass Fans ebenfalls die Chance haben das Spiel zu formen, bis die Vollversion veröffentlicht wird.

Macht es euch etwas aus für ein höherwertiges Spiel länger zu warten?

You watching Werbung