Veröffentlichung von Halo: Reach auf Xbox One und PC folgt im Dezember

Nach einer unglaublich langen Wartezeit ist es nun fast an der Zeit, die Halos zu zünden und alles Leben in der Galaxie mit glorreichem 4K-Explosionen auszulöschen. Doch bevor das passiert, muss die Geschichte der Spartaner natürlich erst einmal beginnen und das tut die Reihe chronologisch mit Halo: Reach. Das Prequel aus dem Jahr 2014 wird am 3. Dezember zum ersten Mal auf dem PC bereitstehen und soll zugleich in Halo: The Master Chief Collection auf der Xbox One aufgenommen werden. Seid ihr bereit, die brutale und traurige Geschichte der mutigen Spartaner vom Noble Team noch einmal zu erleben?

