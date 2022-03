Veröffentlichung des Horrorspiels Sons of the Forest spätestens zu Halloween

HQ

Entwickler Endnight Games veröffentlichte diese Woche ein Statement, in dem erklärt wird, dass das Horrorspiel Sons of the Forest erst im Oktober 2022 erscheinen wird. Die Vision des Teams lasse sich im zuvor kommunizierten Zeitplan nicht verwirklichen, weshalb sich das Studio noch ein bisschen mehr Zeit nimmt, um an der Fertigstellung ihres neuen Projekts zu feilen. Die Fortsetzung von The Forst aus dem Jahr 2018 soll eigenen Aussagen zufolge "der nächste Schritt im [Genre der] Survivel-Spiele" werden, verspricht zumindest Endnight Games.