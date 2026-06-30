Vermisster Hund 1.000 Meilen von zu Hause entfernt mit brandneuem Namen gefunden

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Ein 13-jähriger Shih Tzu namens Apollo ist nach über zwei Monaten Verschwinden wieder mit seiner Familie vereint worden. Er wurde in einem Tierheim mehr als 1.600 Kilometer von seinem Zuhause in Florida entfernt gefunden. Zu dieser Zeit trug er auch ein Ausweisschild mit dem Namen "Yuri", was zunächst zu Verwirrung führte.

Apollo verschwand im April, nachdem er sich durch ein Tor am Haus der Familie Josey in Ocala, Florida, geschlichen hatte. Trotz seiner langen Abwesenheit gab die Familie nie die Hoffnung auf, ihn zurückzubekommen, und hielt sowohl sein Essen als auch sein Spielzeug bereit, um seine Rückkehr zu erwarten.

Wie Apollo in New York gelandet ist, bleibt unklar, aber nachdem das Tierheim seinen Mikrochip gescannt hatte, wurden die Besitzer kontaktiert. Die Familie ist nun mit ihrem Hund wiedervereint.