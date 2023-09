Vermintide 2 Final Career Preview: Knochen und alles

HQ

Fatshark hatte kein neues Spiel oder etwas Ähnliches, das sie auf der Gamescom vorstellen konnten, aber sie gaben uns einen Blick auf zwei sehr aufregende Updates für ihre beliebten Horden-Action-Spiele, Vermintide 2 und Darktide. In Bezug auf Ersteres konnten sich die Fans endlich die letzte Karriere der Pyromantin Sienna ansehen, die jetzt eine Nekromantin in ihrer vierten Fokusoption ist.

Diese Unterklasse, Karriere, wie auch immer man sie nennen mag, hebt sich deutlich von allem ab, was wir bisher gesehen haben, sowohl in Bezug auf Sienna als auch auf Vermintide 2 als Ganzes. Das erste, was euch auffallen wird, ist Siennas Aussehen, das in diesem Fokus dunkler und düsterer ist, wie es sich für einen Magier gehört, der die auffälligen Effekte des Feuers gegen die Auferweckung der Toten eingetauscht hat. Nicht nur in Siennas Outfit sehen wir eine Veränderung, denn sie bekommt jetzt eine auffällige neue Waffe in Form einer Sense, die mit wunderschöner blauer Flamme leuchtet, und einem Stab, der oben einen Brustkorb hat. Bezaubernd.

Die Sense ist eine schwere Waffe, die sich langsamer bewegt als die meisten anderen, aber kein schlechtes Tempo hat. Es fühlt sich an, als hätte es ein gutes Gewicht und wird Ihnen definitiv helfen, Schwaden von Feinden aus nächster Nähe zu beseitigen. Der Stab schießt auch blaue Flammen, die aus der Ferne guten Schaden anrichten können. Seine Projektile verketten sich auch an verschiedene Feinde, was wiederum darauf hindeutet, dass diese Klasse gut darin sein wird, Gruppen größerer, schwächerer Feinde zu kontrollieren.

Aber der beste Weg, eine Armee zu bekämpfen, ist mit einer eigenen. Siennas Karrierefähigkeit in diesem Fokus besteht darin, eine Armee von sechs Skeletten zu beschwören, von denen jedes einen eigenen Namen hat und mit einem Schädel befehligt werden kann, der sich in deinem 4. Inventarplatz befindet. Wenn du ihnen keinen Befehl gibst, greifen sie immer noch Feinde in der Nähe an und können eine großartige Möglichkeit sein, Schaden aufzusaugen, während sie selbst Schaden austeilen. Sie sind keine starken Kämpfer und brauchen ein paar Treffer, um eine einfache Ratte zu besiegen, selbst auf dem Schwierigkeitsgrad "Rekrut", aber ich denke, der Hauptnutzen dieser Skelette besteht darin, dass sie eher als Schadensschwamm denn als Schadensverursacher fungieren. Wir haben uns nicht die Talente angesehen, die ihr in diesem Fokus auswählen könnt, aber uns wurde versichert, dass ihr eure knochigen Diener in verschiedene Rollen stecken könnt, je nachdem, welche Talente ihr wählt.

Als jemand, der keineswegs ein Sienna-Main ist, muss ich sagen, dass ich mich mehr als darauf freue, als Nekromant zu spielen. Die Grafik ist erstklassig und das Gameplay ist flüssig. Ich kann mir vorstellen, dass es am Anfang etwas stark ist, aber das war bei jedem bisher eingeführten DLC-Fokus der Fall. Mit der Zeit werden wir vielleicht einige Änderungen an den Skeletten sehen, aber es fühlt sich nicht so an, als würden sie viel brauchen, um sich gut in die anderen Klassen einzufügen. Etwas, das bei dieser neuen Sienna-Karriere von Anfang an auffiel, ist, dass es sich nicht so anfühlt, als würde sie auf eine bestimmte Rolle für sie abzielen. Anstatt dass sie mit ihrem Panzer Schaden anrichtet, die Menge kontrolliert oder weit entfernte Feinde abschießt, ist ihr Kit dieses Mal für jede Bedrohung geeignet und wird wahrscheinlich eine gute Wahl für diejenigen sein, die sowohl das Solospiel als auch das Zusammentun mit ihren Freunden lieben. Wenn der DLC im Oktober veröffentlicht wird, müssen wir sehen, ob er mit den höheren Schwierigkeitsgraden mithalten kann.

