Vermila Studios, die Schöpfer von Crisol: Theatre of Idols, schließen nun

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Crisol: Theatre of Idols ist eines der denkwürdigsten Titel, die aus der jüngeren spanischen Spieleentwicklung hervorgegangen sind. Vermila Studios veröffentlichte das Spiel im vergangenen Februar als eines der ersten Projekte von Blumhouse Games und das zu einem äußerst wettbewerbsfähigen Startpreis von unter 20 Euro. Genaue Verkaufszahlen sind nicht bekannt, aber laut SteamDB wird geschätzt, dass zwischen 60.000 und 100.000 Exemplare auf Steam bei den Spielern angekommen sein könnten.

Angesichts dieser Zahlen sowie der positiven Kritiken von Spielern und Medien (wie unseren eigenen) ist es schockierend zu erfahren, dass heute die Schließung des Studios und die Entlassung des gesamten Teams bekannt gegeben wurden. Mehrere Mitarbeiter haben in den sozialen Medien die Schließung von Vermila Studios bestätigt und ihre Dankbarkeit dafür ausgedrückt, während der gesamten Entwicklung, die um 2020 begann, Teil der Entwicklung des Projekts gewesen zu sein. Tatsächlich war in einem Interview, das wir Anfang dieses Jahres mit den Mitgründern des Studios geführt haben, sogar ein Port auf die Nintendo Switch 2 möglich.

Derzeit wurden die tatsächlichen Gründe für diese Schließung nicht bekannt gegeben, aber es ist bemerkenswert, dass in einer Zeit, in der große Unternehmen Tausende von Mitarbeitern ohne zu zucken entlassen, jeder, der seine Ansichten und Gefühle geteilt hat, seine Dankbarkeit dafür ausgedrückt hat, an einem Projekt wie Crisol: Theater of Idols teilnehmen zu können. Wir werden diese Informationen aktualisieren, sobald wir offizielle Neuigkeiten zu dem Thema haben.