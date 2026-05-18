Verletzungsupdates von Johann Zarco und Álex Márquez nach schweren Unfällen in der MotoGP

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Álex Márquez (30 Jahre alt, Gresini Racing) und Johann Zarco (35 Jahre, Castrol Honda LCR) erholen sich von den brutalen Unfällen, die sie beim katalanischen GP in der MotoGP am Sonntag erlitten, der zweimal gestoppt wurde und mit dem Sieg für Fabio di Giannantonio endete, der Pedro Acosta überholte, der in der letzten Runde einen weiteren Unfall hatte.

Zuerst war es Álex Márquez, der jüngere Bruder von Marc Márquez (der ebenfalls verletzt nach einem Sturz in der Vorwoche ausfällt), der die Kontrolle über sein Motorrad verlorund durch einen Sturz gegen eine Wand geworfen wurde, als er versuchte, eine Kollision zu vermeiden, nachdem der damalige Rennführende Pedro Acosta ein technisches Problem mit seinem Reifen hatte.

Márquez wurde ins Krankenhaus gebracht und mit einem gebrochenen rechten Schlüsselbein und einem kleinen Bruch des C7-Wirbels diagnostiziert. Er wurde operiert und der Collaborne wurde mit einer Platte stabilisiert.

Johann Zarco erlitt Verletzungen am vorderen und hinteren Kreuzband sowie einen Wadenbeenriss

Als das Rennen eine halbe Stunde später wieder aufgenommen wurde, fielen fast sofort drei Fahrer zu Boden: Francesco Bagnaia, Luca Marini und Zarco. Am schlimmsten erlitt der Franzose, als er sein Bein in Bagnaias Motorrad einklemmte und in die Luft geschleudert wurde.

Zarco postete außerdem ein Video in den sozialen Medien, ebenfalls mit einer Halskrause, "was ihn mehr als alles andere ärgerte". Er erlitt eine Verletzung am Knie, bestätigte aber, dass sein Oberschenkelknochen nicht gebrochen war. "Ich halte dich auf dem Laufenden, aber ich wollte dich nur beruhigen. Mehr Angst als verletzt, sagen wir mal. Ich werde heute Nacht im Krankenhaus schlafen, da sie mich unter Beobachtung halten wollen, und dann sehen wir weiter."

Später informierte das LCR-Team, dass Zarco Verletzungen am vorderen und hinteren Kreuzband sowie am medialen Meniskus sowie an einem kleinen Wadenbeenriss im Knöchelbereich erlitten hatte. Er blieb im Krankenhaus unter Beobachtung, und am Montag ist geplant, nach Frankreich zu reisen, um sich mit Spezialisten zu beraten.