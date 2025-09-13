Verletzung von Henry Cavill zwingt Highlander-Neustart zum Produktionsstopp

HQ

Eine weitere Verzögerung hat die ohnehin schon unglückselige Produktion des Highlander-Reboots getroffen. Laut Deadline verletzte sich Henry Cavill während des Trainings für den Film, was Amazon und MGM dazu veranlasste, die gesamten Dreharbeiten zu pausieren. Die Schwere der Verletzung wurde nicht bekannt gegeben, aber die unmittelbare Konsequenz ist klar: Die Kameras, die im September dieses Jahres laufen sollten, werden vorerst untätig bleiben.

Regisseur Chad Stahelski, der vor allem für die John Wick-Filme bekannt ist, hat sich nie auf ein offizielles Veröffentlichungsdatum festgelegt. Frühe Gerüchte in der Branche deuteten auf 2026 hin, aber Stahelski deutete später an, dass 2027 – oder sogar 2028 – realistischer sei. Jetzt, mit Cavills Rückschlag und einem verschobenen Produktionsplan, wird sich das Warten wahrscheinlich noch weiter hinziehen. Gerüchte deuten nun darauf hin, dass die Dreharbeiten frühestens Anfang nächsten Jahres beginnen könnten.

Der Originalfilm von 1986 unter der Regie von Russell Mulcahy mit Christopher Lambert und Sean Connery in den Hauptrollen wurde mit seinen zeitumspannenden Schlachten und unsterblichen Kriegern zu einem Kultklassiker. Stahelski verspricht, dass seine Version im heutigen New York und Hongkong spielen wird, wobei Cavill einen 500 Jahre alten Schwertmeister darstellen wird.

Das Drehbuch, geschrieben von Michael Finch, verfügt über eine hochkarätige Besetzung, darunter Russell Crowe, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Dave Bautista, Marisa Abela und Max Zhang. Wenn alles gut geht, könnte das Ergebnis ein episches Abenteuer sein – sobald Cavill vollständig genesen ist.