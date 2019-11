Verletzlichen Mercy-Skin in Overwatch verdienen

Gestern hat uns Blizzard eine kleine Kurzgeschichte für die Overwatch-Unterstützerin Mercy präsentiert und in der kleinen Lektüre bisher unveröffentlichte Konzeptzeichnungen der Spielfigur präsentiert. Auf einigen Bildern sahen wir die junge Frau in ihrer menschlichen Gestalt, als sie noch nicht kybernetisch verändert wurde. Eines der Designs wirkte so, als käme es aus der Game-Engine von Overwatch, was einige Fans bereits vermuten ließ, dass ein entsprechender Skin irgendwann in Blizzards Helden-Shooter zu sehen sein könnte. Diese Spekulationen sollten sich als richtig erweisen, wie das Studio gestern Abend in einem neuen Aktionsvideo bestätigte.

Bis zum 2. Dezember dürft ihr in Overwatch an der sogenannten "Mercy Recall"-Herausforderung teilnehmen und euch besagten Skin "Dr. Angela Ziegler", sowie bis zu acht Sprays sichern. Alles was ihr dafür tun müsst, ist in den nächsten zwei Wochen neun Spiele zu gewinnen. Bedenkt dabei, dass ihr eure Skins und sämtliche Fortschritte in Overwatch 2 übernehmt, sobald das Spiel irgendwann in der Zukunft erscheint.