Verleihen Sie Ihrer Technologie ein technisch korrektes Aussehen mit den Leiterplattenaufklebern von dbrand

Die Leute von dbrand stellen viele verschiedene Zubehörteile, Aufkleber und Skins für Hardware her, damit Sie etablierte Systeme nach Ihren Wünschen anpassen können. Wir haben uns im Laufe der Jahre viele davon angesehen, darunter auch die erst kürzlich zurückgekehrten Darkplates für PS5. Jetzt, im Geiste unserer kontinuierlichen Erkundung von allem, was mit Dbrand zu tun hat, haben wir das neue Circuit Board -Pack in die Hände bekommen.

Dieses Paket wurde in Zusammenarbeit mit Linus Tech Tips entwickelt und soll eine technisch genaue Darstellung dessen darstellen, was unter der Haube vieler Ihrer Geräte verfügbar ist.

Aus diesemQuick Look Grund haben wir einen Blick auf die MacBook-Aufkleber geworfen, und Sie können in der neuesten Folge unten sehen, was unser eigener Magnus darüber denkt.