Verleihen Sie Ihrer Smart-Home-Beleuchtung mit Philips Hue Lightguide etwas Klasse und Flair

Intelligente Beleuchtung bietet zwar eine ganze Reihe von Vorteilen, sei es die Anpassbarkeit, die Konnektivität mit Smartphones und persönlichen Assistenten oder die Tatsache, dass sie aus LEDs und nicht aus zerbrechlichem Glühfaden bestehen, aber es besteht kein Zweifel daran, dass intelligente Glühbirnen im Allgemeinen weniger auffällig sind als mundgeblasene Alternativen.

Philips hat dies auch verstanden und hat jetzt eine völlig neue Reihe intelligenter Glühbirnen als Teil der Hue -Reihe entwickelt, die als Lightguide gelten. Sie vereinen alle Vorteile intelligenter Glühbirnen, präsentieren sie jedoch in einem mundgeblasenen Gehäuse, was sie zu Statement-Stücken und auffälligen Haushaltswaren macht.

Um mehr über Philips Hue Lightguide zu erfahren, schau dir unbedingt die neueste Folge von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus eine Reihe von Fakten und Gedanken dazu teilt.