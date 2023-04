Verleihen Sie Ihrem Handy etwas Flair mit den Grip-Hüllen von Dbrand

HQ

Heutzutage gibt es keinen Mangel an Möglichkeiten, das Aussehen Ihrer Gadgets anzupassen und zu ändern. Verschiedene Arten und Arten von Fällen sind überall zu finden, und um Sie mit den neuesten und interessantesten auf dem Laufenden zu halten, haben wir kürzlich den Fall Grip von Dbrand in die Hände bekommen.

Diese Schutzhülle wurde entwickelt, um Schäden am Telefon beim Herunterfallen zu vermeiden, wird aber auch mit einer Sammlung farbenfroher Designs akzentuiert, aus denen Sie auswählen können.

Um zu sehen, was wir über den Fall Dbrand Grip denken, schauen Sie sich die neueste Episode von Quick Look unten an, in der wir einige Gedanken und Meinungen über das Zubehör teilen.