Verleihen Sie Ihrem Audio-Setup mit den Beolab 8-Lautsprechern von B&O etwas Exzellenz

Wir hatten im Laufe der Jahre den Luxus, eine Kollektion verschiedener Produkte von Bang & Olufsen in die Hand zu nehmen, und in der neuesten Folge von Quick Look bauen wir diese Bemühungen weiter aus.

Wir haben jetzt unsere Handschuhe für den Beolab 8 Lautsprecher gefunden, ein Gerät, das für eine Vielzahl von Zwecken gebaut wurde. Der Lautsprecher soll in der Lage sein, als Surround-System, als Stereoeinheit und auch als eigenständiger Lautsprecher zu fungieren, während er nur ein physisches Gerät ist.

Da es sich um ein B&O-Gerät handelt, sieht es natürlich umwerfend aus, aber Sie können sich selbst davon überzeugen in der neuen Folge von Quick Look unten, in der unser eigener Magnus eine Menge Fakten und Gedanken über das Gadget teilt.