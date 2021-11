Verlassenes The Tomorrow Children soll wohl wiederaufleben

HQ

Vier Jahre sind mittlerweile vergangen, seit Q-Games das Playstation-4-exklusive The Tomorrow Children abschalten musste. Das Spiel war nur etwas mehr als ein Jahr lang auf dem Markt, doch es ist aus verschiedenen Gründen nie so wirklich durchgestartet. Die Entwickler haben die Rechte am Franchise nun von Sony übernommen, wie das Studio stolz in einer Pressemitteilung berichtet.

Sie wollen mit der Wiederbelebung des Spiels beginnen und einige Änderungen vornehmen, um das Erlebnis insgesamt zu verbessern. Der Prozess soll offen kommuniziert werden und falls ihr die Entwicklungen verfolgen möchtet, könnt ihr euch bereits für einen Newsletter anmelden.