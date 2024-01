Verlassen Sie sich nicht auf die Verteidiger in Daredevil: Born Again

HQ

Nach der Premiere von Echo wird gerade viel über Daredevil und die kommende TV-Serie Daredevil: Born Again gesprochen. Dazu gehört, dass Daredevils TV-Serie auf Netflix jetzt zum Kanon im MCU gehört, die Rückkehr von Deborah Ann Woll und Elden Henson als Karen und Foggy und jetzt die Rolle der Verteidiger in der Serie. Diejenigen, die die Netflix-Serie gesehen haben, wissen, dass sich Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage und Iron Fist in einer sehr mittelmäßigen Serie zusammengetan haben, in der sie eine Superheldengruppe namens The Defenders gegründet haben. Eine Avengers-ähnliche Gruppe, aber mit Sitz in New York und nicht auf globaler Ebene.

Laut dem investigativen Journalisten Daniel Richtman sollten wir nicht erwarten, dass die anderen Helden in Daredevil: Born Again auftauchen. Zumindest gibt es im Moment keine solchen Pläne, so dass Daredevil der einzige Netflix-Held bleibt, den wir bisher im Marvel Cinematic Universe gesehen haben. Es ist jedoch bereits bestätigt, dass Jon Bernthal seine Rolle als Frank Castle, besser bekannt als The Punisher, wieder aufnehmen wird. Daher ist es wahrscheinlich, dass die anderen Helden früher oder später zurückkehren werden.