Verlassen Sie die ausgetretenen Pfade im gemütlichen Rennspiel Over the Hill

HQ

Nicht viele von uns bekommen heutzutage genug Natur zu sehen, und wenn man sich in diesen kalten Wintermonaten nicht dazu durchringen kann, die Wildnis zu erkunden, führt uns das neue Gelegenheits-Rennspiel Over the Hill von den Gleisen ins Unbekannte.

Over the Hill stammt vom Indie-Rennentwickler Funselektor und ermöglicht es dir, in diesem lässigen Erkundungsspiel weite Bergketten, Sommerwiesen und viele weitere Umgebungen zu erkunden. Wenn du es nicht alleine machen willst, kannst du auch einen Freund mitbringen.

Du wirst dir nicht nur die hübschen Sehenswürdigkeiten ansehen, denn auch in dieser Welt gibt es Dinge zu sammeln und Ziele zu erfüllen. Das Spiel hat derzeit noch kein Veröffentlichungsdatum, aber Sie können Over the Hill jetzt auf Steam auf die Wunschliste setzen. Schauen Sie sich den Trailer unten an: