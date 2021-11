Verlängerung: Konami stellt Efootball-2022-Update vom November auf Frühjahr 2022 zurück

HQ

Konami hat ihre neue Vision von Efootball 2022 als Free-to-Play-Titel aufgezogen und den Spielern eine sehr reduzierte Early-Access-Erfahrung serviert. Das Spiel sollte noch im November mit einem großen Content-Update auf Version 1.0 aufgerüstet werden, doch nachdem sich vorangegangene Updates verschoben haben, folgte nun das nächste Eigentor. Der Entwickler schiebt die Version 1.0 auf das Frühjahr 2022 zurück.

Ursprünglich sollte das Update bereits nächste Woche veröffentlicht werden, am 11. November. Konami muss nun allen Käufern, die das kostenpflichtige Add-On "Efootball 2022 Premium Player Pack" gekauft haben, ihr Geld zurückgeben, denn darin stecken Mikrotransaktionen, die nach wenigen Monaten verfallen. Die vollständige Erklärung des Entwicklers lautet:

„Wir haben fleißig daran gearbeitet, ein Update auszuliefern, das neue Inhalte in das Spiel bringt. [Dazu gehören] ein neuer Modus, in dem ihr ein eigenes Team stärken und damit spielen könnt, sowie die Unterstützung für mobile Geräte, die für den 11. November 2021 [vorgesehen war]. Leider sind wir zu dem Schluss gekommen, dass mehr Zeit benötigt wird, um das Produkt in der Qualität zu liefern, die den Erwartungen unserer Benutzer entspricht. [Deshalb wurde] entschieden, die Veröffentlichung zu verschieben."

Das v0.9.1-Update, das "zahlreiche" Fehler und Probleme der "Launch"-Version beheben soll, wurde heute eingeführt, es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Da Efootball 2022 bereits überaus unbeliebt ist, wird es schwer werden, die allgemeine Wahrnehmung auf das Thema Efootball in absehbarer Zeit zu ändern. Das Team hätte darauf verzichten müssen, das unfertige Spiel um jeden Preis vor dem neuen FIFA zu veröffentlichen.