Verlag sagt die Veröffentlichung des Horrorromans wegen KI-Behauptungen ab

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Hachette, ein Buchverlag, sollte Mia Ballards Horrorroman Shy Girl im April in den USA veröffentlichen, aber das ist heute nicht mehr der Fall. Laut BBC wird auch die britische Version, die im November veröffentlicht wurde, eingestellt.

Shy Girl war ursprünglich im Februar 2025 im Selbstverlag veröffentlicht und erhielt dann im November 2025 eine vollständige UK-Veröffentlichung.

Die Absage erfolgt aufgrund von Bedenken, dass KI beim Schreiben eingesetzt wurde. Ballard hat bestritten, KI zum Schreiben des Buches verwendet zu haben, sagte aber der New York Times, dass ein Bekannter, den sie engagiert hatte, um die ursprüngliche, selbstveröffentlichte Version des Romans zu bearbeiten, KI verwendet habe. Ballard verfolgt ebenfalls rechtliche Schritte.

Die New York Times (die die Geschichte zuerst berichtete) hat erklärt, dass Ballards Roman "offenbar der erste kommerzielle Roman eines großen Verlags ist, der wegen Beweisen für den Einsatz von KI zurückgezogen wird".

Es war wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis so etwas passieren würde. Und es scheint, dass es jetzt so ist.